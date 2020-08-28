Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı 

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos tarihinde başlayan Bellona Kayseri Basketbol, 26 Ağustos Çarşamba günü koronavirüs testine tabi tutulmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "28 Ağustos 2020 tarihinde sporcularımız teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre 1 sporcumuzun test sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-08-28 18:24:04



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