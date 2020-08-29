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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

İHA

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zaferi'nin 98’inci yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
30 Ağustos Zaferi’nin, vatan toprağı işgal altında bulunan yüce Türk Milletinin, yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele gösterdiğini kaydeden Özdoğan mesajında; "Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Malazgirt Savaşı’yla 26 Ağustos’ta Anadolu’nun kapılarını milletimize açan kahraman ordumuz; Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle de Anadolu topraklarının ‘Türk Vatanı’ olduğunu önünde durulmaz bir iradeyle düşmana ispatlamıştır. 30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı; kadınıyla çocuğuyla, ordusuyla topyekûn verdiği bir savaşın ve ulusal benliğini kurtardığı ve Zafer Destanı’nın yazıldığı gündür. Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıl dönümünde, ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı içtenlikle kutlarım” ifadelerine yer verdi.

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