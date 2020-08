(Özel) Kayseri’de vatandaşlar temastan kaçındı, aşurelik malzemeler elde kaldı

Kayseri’de Muharrem ayının gelmesiyle birlikte yapılmaya başlanan aşurelere vatandaşlar temastan kaçınmak için ilgi göstermedi. Kuruyemişçi Halil Cankı, aşure malzemelerinin fiyatlarının yüzde 40 gerilemesine rağmen satışların ‘yok’ denecek kadar az olduğunu söyledi.

Her sene Muharrem ayının 10’uncu günü yapılan aşure, vatandaşlar tarafından yapılıp hem akrabalara hem de komşulara dağıtılıyordu. Bu sene korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından temastan kaçınan vatandaşlar, aşureye de ilgiyi azalttı. Aşurelik malzeme satan esnafların sattığı ürünlerde tezgahta kaldı.

Kayseri’de kuru yemişçilik yapan Halil Cankı, aşure malzemelerinin fiyatlarının yüzde 40 oranında gerilediğini, buna rağmen satışların çok az olduğunu kaydetti. Cankı, “Bu yıl kuru yemişlerin fiyatlarında yaklaşık bir ay içerisinde yüzde 40’lık bir gerileme meydana gelmiştir. Aşurelik malzemelerimizi hazırladık ama satışlarımız sıfır denecek kadar az. Pandemiden dolayı insanlar aşure malzemesi almıyorlar. Eskiden alınır, evlerde pişirilip komşulara ve akrabalara dağıtılırdı. Bu virüsten dolayı artık alıp yapanda yok, dağıtanda yok. Zaten yapılıp dağıtılması da doğru değil. Çünkü bu virüs her geçen biraz daha yayıldığından dolayı bu yıl aşurelik fiyatları maalesef fiyatları çok düşmesine rağmen satış olmuyor, olmayacak gibi de görünüyor. Alanlarda kendi evlerinde yapmak için çok az miktarda alıp tüketiyorlar. Doğrusu da budur. Alıp dağıtmanın da bir anlamı yok. İnsanların sağlığı her şeyin önünde gelir. Geçen yıl her çeşitten birer kilo alıp aşure yapan insanlar bu yıl 100’er gram alıp sadece evlerinde birer tabaklık olacak şekilde pişirip yiyorlar” ifadelerini kullandı.

