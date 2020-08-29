Bellona Kayseri Basketbol'dan Arın'a destek

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Bellona Kayseri Basketbol takımı, 5 yaşındaki Lösemi hastası Arın için başlatılan kampanyaya destek vererek kök hücre bağışında bulunmaya davet etti.

25 gün önce lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki minik Arın için başlatılan kampanyaya Bellona Kayseri Basketbol takımı coach ve oyuncuları destek verdi. Video çekerek kulübün Instagram hesabından paylaşan ve herkesi kök Hücre bağışı yapmaya davet eden sarı kırmızılılar, Arın'ın biran önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

5 yaşındaki Arın, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hematolojisi ve Onkolojisi Hastanesinde tedavi altında tutuluyor.

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