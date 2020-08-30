Kayseri'de 30 Ağustos törenle kutlandı



Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve askeri personel katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından protokol üyeleri, Kartal Askeri Şehitliğini ziyaret etti. Şehitler için dua okunarak, kabirlerine karanfil bırakıldı. Vali Şehmus Günaydın, "98 yıl önce kazandığımız zaferi kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz, onlara çok şey borçluyuz. Bizler Kayseri olarak bugünün anısına şehitlerimizi ziyarete geldik. Bizler cennet vatanı bırakan herkesi asla hem unutmayacağız hem de unutturmayacağız" dedi.FOTOĞRAFL DHA-Genel Türkiye-Kayseri Şeref KAHRAMAN

2020-08-30 12:45:45



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