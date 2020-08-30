Yavuz Ay: “Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavuz Ay: “Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak”

İHA

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, servisçi esnafının pandemi sürecinde okulların kapalı olmasından dolayı olumsuz etkilendiğini belirterek, "Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak" dedi.

Yavuz Ay: “Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak”

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, servisçi esnafının pandemi sürecinde okulların kapalı olmasından dolayı olumsuz etkilendiğini belirterek, “Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak” dedi.
Bu yıl virüse karşı hazırlıkların tamamlandığını ve tarifelerde de yüzde 14 gibi bir artışın olduğunu söyleyen Yavuz Ay, “Öğrenci servisi fiyat tarifemiz Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi tarafından belirlendi. Geçtiğimiz dönemde 05 kilometre olan ücret tarifemiz 215 TL idi ama bu dönem yaklaşık yüzde 1314’e tekabül eden oranda bir zam gelerek, 245 TL oldu. 2. bölge diye tabir ettiğimiz bölgede 10 kilometreye kadar olan mesafede 270 TL, 20 kilometreye kadar olan mesafede 280 TL olarak belirlendi. Bunlar normal şartlarda okulların açılacağı düşünülerek yapılan çalışmalar. Bunlarla birlikte biz Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hazırlanmamız gerektiği şekli ile özellikle temizlik noktasında tamamen arkadaşlarımız ateş ölçere kadar alıp, araçlarının içerisine koydu. Öğrenci servis araçlarımızın tamamı da odamız tarafından günlük dezenfekte edilecek. Bu şekilde tüm hazırlıklarımızı yaptık” dedi.
“Servisçi esnafın 3. aydan beri geliri yok ama gider devam ediyor”
Okulların kapalı olduğu dönemden beri servisçilerin gelirlerinin olmadığını fakat harcama kalemlerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Yavuz Ay, “Burada bizce önemli olan yaklaşık 9 aydır servis esnafı çalışmıyor. Okulların açılmama ihtimalini de göz önünde bulundurursak, servisçi meslektaşlarımız 3. ayda okulların kapanmasıyla beraber okulların açılma tarihi şu an belirsiz. Şu anki pozisyona baktığımız zaman, kademeli ya da uzaktan eğitim düşünülüyor. Bu da şu demek, önümüzdeki dönem için de servisçi esnafını zor bir süreç bekliyor. Bu dönem içerisinde yaklaşık 2 aydır yaptığımız tüm çalışmalarda özellikle Ankara ziyaretlerinde Kayseri’deki milletvekillerimize gerek yazılı gerek sözlü olarak bütün makamlara servisçi esnafının sıkıntılarını dile getirdik. Bu meslek örgütümüz 3. ayda kontak kapatması nedeni ile hiç gelir elde edememiş ve 9. ayın 21’ine kadar da gelir elde edemeyecek. Sonraki süreçte de bir dönem daha gelir elde edememesi muhtemel gözüken bir meslek örgütüyüz. Bir gelir yok ama gider kalemleri aynı şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.
“Süreç devam ederse bir sonraki döneme servisçi esnaf bulunmayacak”
Yavuz Ay, pandemiden dolayı sürecin devam etmesi halinde bir sonraki dönemde servisçi esnafı bulunamayacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Okulların açılma ihtimali olduğu için servis araçlarımızın tamamının uygunluk belgesi alınmış ve bu belgeleri alabilmek için, servislerin vergi borcu olmaması gerekiyor. Araç sigortaları, kaskolar hatta koltuk sigortaları gibi bütün evrakların tam olması gerekiyor ve bunların tamamı ücrete tabi olan, belki de bir dönem için esnafımızın 1520 bin TL harcayarak hazır ettiği şeylerdir. Geçtiğimiz dönemde hazır edilmiş, çalışılmamış ve bu dönem yeniden hazır edilmiş. Yani bugüne kadar ne ile geçinildi? Gelir elde edilemedi kredi çekildi, bu da tüketildi. Artık bankalar esnafa kredi veremeyecek duruma geldi ve esnaf ve sanatkar alamayacak durumda. Komşudan, aileden borç alındı ve artık onlar da bırakın borç vermeyi, servisçi esnafına kimse selam dahi vermek istemiyor. Bunu da bütün yetkili mecralara ilettik. Özellikle Maliye Bakanlığından talebimiz şu oldu, geçtiğimiz dönem araca yapılan harcamaların bir sonraki döneme aktarılması oldu. Bakanlık kararı ile okulların kapanmış olduğu tarihten, esnafımızın gelir elde edemediği süreç içerisinde esnafımızın aylık ödemekle mükellef olduğu BağKur primlerinin yine hazine tarafından karşılanmasını talep ettik. Bunlar önemli şeyler ve biz fazla bir şey beklemiyoruz. Tek dileğimiz virüsün şehrimizden, ülkemizden gitmesi ve esnaf sanatkarımızın normal şekilde çalışabilmesi ama bu süreç içerisinde bizim devletimizden beklentimiz bu yönde. Eğer ki okullar açılmayacak olursa ve yetkililerin bakış açısı esnaf ve sanatkara karşı değişmeyecek olursa, bir dönem sonra bu işi yapacak esnafın kalma ihtimali sıfırdır. Çünkü artık insanlar bırakın borç vermeyi, eş dost selam dahi vermek istemiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develide 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği
YEREL HABERLER Develide 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği
Palancıoğlu’ndan farklı 30 Ağustos Kutlaması
YEREL HABERLER Palancıoğlu’ndan farklı 30 Ağustos Kutlaması
Besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
YEREL HABERLER Besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
30 Ağustos ruhu yaşıyor İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “İyi ki varsın Ahmedim”
YEREL HABERLER 30 Ağustos ruhu yaşıyor İl Milli Eğitim Müdürü ...
Kayseri'de 30 Ağustos törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 30 Ağustos törenle kutlandı
Kocasinan'ın çöpleri pırıl pırıl
YEREL HABERLER Kocasinan'ın çöpleri pırıl pırıl
Başkan Büyükkılıç: “Akdeniz’deki çalışmalardan dolayı tarihi tekerrür ettirmeye çalışıyorlar” Vali Günaydın: “Geçmişimizi hem unutmayacağız hem de geleceğe iyi bir şekilde aktaracağız”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Akdeniz’deki çalışmalardan dolayı ...
Yıldırım ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Yıldırım ailesinin mutlu günü
Mustafa Çelik'ten Sert Açıklama
YEREL HABERLER Mustafa Çelik'ten Sert Açıklama
Kayseri'deki Paraşüt Şampiyonası ödül töreniyle son buldu
YEREL HABERLER Kayseri'deki Paraşüt Şampiyonası ödül töreniyle son ...
Paraşüt Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi
YEREL HABERLER Paraşüt Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi
Rusya Bisiklet Milli Takımı, Erciyes’te Bisiklet Yüksek İrtifa Kamp Merkezi meyvelerini vermeye başladı
YEREL HABERLER Rusya Bisiklet Milli Takımı, Erciyes’te Bisiklet ...
Havalı Silahlar Müsabakaları Sona Erdi
YEREL HABERLER Havalı Silahlar Müsabakaları Sona Erdi
Temizlemek için düştüğü su bidonunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Temizlemek için düştüğü su bidonunda ölü bulundu
Kayseri'de içi dolu su bidonunda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de içi dolu su bidonunda erkek cesedi bulundu
İki otomobilin çarpıştı, durakta tramvay bekleyen kadın yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştı, durakta tramvay bekleyen ...
Bellona Kayseri Basketbol'dan Arın'a destek
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'dan Arın'a destek
Kayserispor Aksel'i serbest bıraktı
YEREL HABERLER Kayserispor Aksel'i serbest bıraktı
Paraşütle maske mesafe temizlik uyarısı
YEREL HABERLER Paraşütle maske mesafe temizlik uyarısı
Başkan Büyükkılıç Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ...
Ülkü Ocakları il binası dualarla yeniden açıldı
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları il binası dualarla yeniden açıldı
Başkan Kalkjan: "Zaferler bedelle kazanılır, alın teriyle korunur"
YEREL HABERLER Başkan Kalkjan: "Zaferler bedelle kazanılır, alın ...
Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Bilgiç vefat etti
YEREL HABERLER Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı ...
Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş: " Ne erkek kadından üstündür, ne kadın erkekten üstündür"
YEREL HABERLER Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş: " Ne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X