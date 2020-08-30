Besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kayıp olarak aranan besici Ali Günek (55), toprağa gömülü 150 litrelik su bidonunda ölü bulundu. Su almak için sarktığı bidonda boğularak hayatını kaybeden Günek, toprağa verildi.

Hacılar ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ali Günek, geçen perşembe günü hayvanlarını otlatmak için evden ayrılıp, bir daha dönmedi. Günek'in yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, besicilik yapan Günek'i bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Günek'in dün öğle saatlerinde evlerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Tandır Buzluk mevkiinde toprağa gömülü su bidonu içerisinde kafa üstü olduğu görüldü. Belden aşağısı görülen Günek'in, 150 litrelik su bidonu içerisinde öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Günek'in cansız bedeni su bidonu ile birlikte, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada su bidonu içerisinden çıkarılan Günek'in, sıkışıp boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Günek, ilçe mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-08-30 13:08:09



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