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Yeşilhisar'da kışlık hazırlıklar hummalı bir şekilde sürüyor

İHA

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, vatandaşların kışlık hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor.

Yeşilhisar'da kışlık hazırlıklar hummalı bir şekilde sürüyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, vatandaşların kışlık hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor.
Yeşil hisar ilçesinde, vatandaşlar kurulan ocaklarda, tamamen doğal ortamda yetiştirmiş oldukları domatesleri salça yapmaya başladı. Karacabey mahallesinde kurduğu ocakta salça yapmaya çalışan Ayşe Baysız, salça yapımının her aşamasında emek verildiğini ifade ederek, "Domatesleri kendi yetiştirdiğimiz topraklardan topladık. domatesler doğal olunca salçaya da ayrı bir lezzet katıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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