6 gollü hazırlık maçı

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Hes Kablo Kayserispor, hazırlık maçı oynadı. 6 gollü maçta kazanan olmadı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesinde hazırlık maçı oynadı. Kulüp tesislerinde oynanan müsabakada sarı kırmızılılar, Beyaz Takım ve Kırmızı Takım olarak maç oynadı.

6 golün atıldığı maçta 33'lük beraberlik oldu. Beyaz takımın gollerini Pedro Henrique, Hasan Hüseyin Acar ve Muhammet atarken kırmızı takımın gollerini ise Emde Demir, Ömer Uzun ve Mario Situm attı.

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