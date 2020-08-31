Melikgazi’de eğitim yatırımları artıyor

Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi’nde Hayırsever Kadriye Güner ve Melikgazi Belediyesi işbirliği içinde yapılacak olan “HüseyinKadriye Güner İlkokulu”nun protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Hayırsever Kadriye Güner katıldı.

Kayseri’nin hayırseverleri ile nam saldığını hatırlatan ve birçok projeyi hayırseverlerin katkısı ile hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Sadece Kayseri’mizde değil ülkemizin birçok yerinde, Kayserili hayırseverlerimizin yapmış olduğu okullar, sağlık tesisleri olduğunu biliyoruz. İnşallah kısa zamanda Tavlusun Mahallesi’nde ihtiyacı giderecek olan 8 derslikli güzel bir ilkokul yapacağız. Melikgazi'nin eğitim kurumlarının kaliteli hale getirilmesinde Kayserili hayırseverlerimizin destekleri çok büyük. Kayseri'nin evlatları Kayseri'de çok güzel eserler inşa ediyor. Okul binaları, eğitim kompleksleri, sağlık tesisleri yapıyorlar. Okulumuzu hayırseverimiz ve belediyemiz ortaklaşa tamamlayacak ve çocuklarımızın daha konforlu ve daha nitelikli eğitim öğretim yapmalarına zemin hazırlamış olacağız. İlçemize böylece güzel bir eser daha kazandırmış olacağız. Hayırsever Kadriye Güner Hanım’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Tavlusun Mahallesi’nde yapılacak olan “HüseyinKadriyeGüner İlkokulu”nun yapımına ilişkin protokol Vali Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Hayırsever Kadriye Güner tarafından imzalandı.

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