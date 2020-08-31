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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, Giresun Şehidini karşıladı

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Giresun sel felaketinde TireboluDoğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşını karşıladı.

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, Giresun Şehidini karşıladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Giresun sel felaketinde TireboluDoğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’nin naaşını karşıladı.
Başkan Büyükkılıç, “Yaşanan sel felaketinde şehit olan kahraman evladımız Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’ye son görevimizi yapmak için buradayız. Şehidimize Allah’tan gani gani rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum” dedi.
Giresun’da TireboluDoğankent karayolunun yol açma çalışmaları sırasında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’nin naaşını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın birlikte karşılayarak, şehidin kardeşi ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Şehidin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Adana Tufanbeyli’ye uğurlandı. Şehadete eren tüm askerlere ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, “Giresun'da 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketi yüreklerimizi yaktı. Giresun’daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok üzgünüz. Yaşanan sel felaketinde şehit olan kahraman evladımız Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’ye son görevimizi yapmak için buradayız. Şehidimize Allah’tan gani gani rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum” dedi.

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