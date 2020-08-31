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Yük treninin çarptığı eşek üzerindeki 2 kişiden biri öldü, biri yaralandı

DHA

Yük treninin çarptığı eşek üzerindeki 2 kişiden biri öldü, biri yaralandı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, eşek üzerinde raylardan karşıya geçerken yük treni çarpan Mükremin Tangıç (16) öldü, arkadaşı İbrahim Özmen (16) ağır yaralandı.
Kaza, 08.30 sıralarında ilçede Örenşehir Mahallesi'ndeki tren yolunda meydana geldi. Mahallede oturan Mükremin Tangıç ve arkadaşı İbrahim Özmen, sulama yapmak üzere bahçeye gitmek için eşekle yola çıktı. Eşek üzerindeki iki arkadaşa, raylardan karşıya geçerken yük treni çarptı. Kazada, Mükremin Tangıç olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Özmen ağır yaralandı. Eşek ise telef oldu. Yaralı Özmen, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ölen Tangıç'ın cesedi de yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü. 
YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
Kazanın duyulmasının ardından mahalle sakinleri, bölgede sık tren ve trafik kazası meydana geldiği gerekçesiyle Kayseri-Adana karayolunu ulaşıma kapattı. Mahalle sakinleri, güzergahta sinyalizasyon ve üst geçit yapımı gibi önemlerin alınmasını istedi. İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, mahalle sakinleriyle görüşerek trafiğe kapatılan Kayseri-Adana karayolunun açılmasını istedi. Kaymakam Özgün'ün bölgeye trafik lambası ve üst geçit kazandırılması sözünü vermesi üzerine vatandaşlar yolu ulaşıma açtı.
Kazanın görgü tanıklarından Kenan İnan, "Mahalle sakinlerine ait bahçeler yolun aşağısında. Bahçelerimize ulaşmak için anayolu ve tren yolunu geçmek zorundayız. Bu nedenle de her yıl 5-6 trafik kazası meydana gelir. Bugün de bahçe sulamaya giden iki çocuğumuza tren çarptı. Biri ölürken, diğeri de ağır yaralandı. Mahallemize üst geçit istiyoruz" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-08-31 12:04:56

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