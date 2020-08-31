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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas’ta 30 Ağustos bir başka güzel

İHA

Talas Belediyesi düzenlediği etkinlikle ilçe genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.

Talas’ta 30 Ağustos bir başka güzel

Talas Belediyesi düzenlediği etkinlikle ilçe genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.
Belediyenin bu tür etkinliklerde kullandığı üstü açık gezi otobüsünde bu kez Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Kayserili gaziler vardı. Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği mensupları ve vosdost kulübü üyeleri de araçlarıyla konvoy oluşturarak otobüse eşlik etti ve ilçe turu yaptı. Etkinlik kapsamında ilk olarak Belediye Meydanı’nda İstiklal Marşı okundu. Buradaki programa Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ile dernek mensupları ile çevredeki vatandaşlar katıldı.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, önümüzdeki yıl virüs derdinden kurtulmuş olarak bir tören düzenlemeyi arzu ettiklerini belirterek, “Hem Talas’taki hem de tüm yurttaki vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah, maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek bir yıl sonra virüs derdinden kurtulmuş şekilde bir bayram kutlarız. Talas Belediye Başkanımıza da bu güzel etkinlik için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı açıklamada, “Her ne kadar pandemi dönemindeysek de 30 Ağustos’un coşkusu hep kalbimizde kaynıyor. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt ile başlayan Türk Milleti’nin başarısı, 30 Ağustos’ta taçlandırılmış. Bize bu zaferin coşkusunu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi hürmetle anıyoruz. Bugün burada bizimle olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı da duygu ve düşüncelerini, “30 Ağustos’un 98. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bu büyük zaferi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki gazilerimizi, hayatını kaybeden şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bu vatanı bize bırakanlardan Allah razı olsun” şeklinde dile getirdi.
Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu da 30 Ağustos’un 98. yıldönümü coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bayram günlerinin önemini ömrümüz boyunca çocuklarımıza anlatırız ve Türk milletinin nasıl bir mücadele vererek emperyalizme karşı nasıl bir zafer kazandığını hatırlatırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Bu önemli günün kıymetini bilerek yaşatma sözü veriyoruz” dedi.
Konuşmalarından ardından üstü açık gezi otobüsü, mehter takımı ve gazilerle birlikte hareket ederek ilçe turu yaptı. Mehter marşı eşliğinde Talas’ı gezen otobüse klasik otomobiller de eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar da gerek yol kenarlarından gerekse de pencere ve balkonlarından bayrak sallayarak coşkuya ortak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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