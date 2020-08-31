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Kayseri gazeteleri güçlerini birleştirdi KGC Başkanı Veli Altınkaya: “Kayseri’deki 14 gazete güç birliği yaptı, 3 yeni gazete yarın bayilerde” İnternet siteleri ile ilgili de bir çalışma yapılması lazım”

İHA

Kayseri gazeteleri güçlerini birleştirdi KGC Başkanı Veli Altınkaya: “Kayseri’deki 14 gazete güç birliği yaptı, 3 yeni gazete yarın bayilerde” İnternet siteleri ile ilgili de bir çalışma yapılması lazım”

Kayseri’de günlük yayın yapan ve resmi ilan alan 14 yerel gazete güçlerini birleştirdi. Kentte yarından itibaren 3 gazete bayilerde yerini alacak.
Gazetelerin birleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya; “Türkiye hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Dijital bir devrim yaşıyor. Türkiye’de internet 1994 yılında gelmiş. 1994’ten bu zamana geçen sürede internetin girmediği, etkili olmadığı bir alan kalmadı. Özellikle Mart ayının ortalarından itibaren pandemi sürecinde bir çok toplantı online dediğimi dijital platformda yapıldı. Özellikle Anadolu’daki yerel gazeteler dönüşümlü olarak haftada bir gün çıkmak zorunda kaldı. İhracat, ithalat durmuş. Kağıt ve kalıp olarak bunların tamamı ithaldi. Bu süreçte tamamı ithaldir, bu yüzden gazeteler ve olağanüstü bir süreçle karşı karşıya kalmıştı. Pandemi dolayısıyla yaşanan ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak gazeteler çok ciddi tiraj kaybıyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla dijital devrim geleneksel medyayı ciddi manada sıkıntıya soktu. Kayseri ölçeğinde baktığımızda 2013 yılına geldiğimizde Kayseri’de 21 tane günlük resmi ilan gazete vardı. O gün Basın İlan Kurumu bir denetim yaptı, Kayseri sıkıntılı bir süreç yaşadı. O sürecin sonunda 1415 gazete kaldı. Geçtiğimiz hafta itibariyle Kayseri’de 14 tane günlük çıkan ve resmi ilan alan gazete vardı. Hepimizin bildiği gibi Basın İlan Kurumu resmi ilan veriyorsa bunun karşılığında da bazı talepleri oluyor. ‘6 kişiyi istihdam edeceksiniz, günlük ortalama 400 civarında satış ve aboneni olacak’ deniyor. 6 kişinin istihdamı bugün asgari ücreti hesapladığımızda kabaca söylüyorum 20 bin küsür bin lira ediyor. 2019 yılında Kayseri’deki gazeteler aylık ortalama 21 bin lira devletten para almışız. Bu yıl Haziran sonu itibariyle pandemi dönemi dahil 14 gazetenin devletten aldığı aylık para 19 bin lira. 6 kişiyi çalıştırdığınızda her ay sadece maaş, sigorta ve vergi için 23 bin lira patronun cebinden koyması gerekiyor. Bir gazetenin ortalama 600700 tane basıldığını varsayarsak 15 bin lira kadar da gazetenin baskı ve diğer giderleri var. Basın İlan Kurumu’ndan gelen resmi ilan artı 15 bin lira üzerine ilave para koyacaksınız ki başa baş gelsin. Dolayısıyla Kayseri’de günlük olarak çıkarılan 14 gazetemizden yarısından fazlası ekonomik bir darboğaz içerisindeydi. Diğer gazetelerimiz de kendi yağıyla kavruluyor veya ucu ucuna getiriyordu. Bu süreçte cemiyetimizin de dışında gazete patronu 6 arkadaşımız bir komisyon oluşturdular. Resmen birleşme değil. Aslında baktığımızda gazeteler birleşiyor, yarından itibaren Kayseri’de 3 gazete çıkacak. 3 gazete hariç diğer gazetelerin tamamı şirketler, tüzel kişilikler duruyor, kapatmıyoruz. Bu gazeteler isterlerse devam edebilecekler. İsterlerse maliyet hesabı yapıp haftalık, aylık çıkarabilecekler. Bir prensip kararı alındı, günlük çıkarmayacaklar. Dolayısıyla 11 gazete aslında kapanıyor, ama o gazetelerin tüzel kişilikleri, dijital platformları, internet siteleri devam ediyor. İsterlerse dijital dönüşüm dolayısıyla burada devam edebilecekler. 1 Eylül itibariyle Kayseri’de 3 gazete çıkacak; Kayseri Anadolu Haber Gazetesi, Kayseri Star Haber Gazetesi, bir diğer gazete de Gazete Kayseri adıyla çıkacak. 3 gazete 1 Eylül’den itibaren bayilerde olacak. 3 gazete de Ankara’da basılacak, Kayseri’de dağıtılacak. Elbette çalışan arkadaşlarımızı da gözetmek durumundayız. 3 gazete ile birlikte ekonomik şartlar kısmen düzelebilir. Mevcut gazetelerde çalışan arkadaşlarımızın bir bölümü yeni kurulan şirketlere haklarını almak kaydıyla nakledildi. Bazı gazetelerde kalan birkaç tane arkadaşımız gözüküyor. Bunlar da mevcut gazetelerin internet siteleri devam ettiği veya televizyonlar olduğu için oralarda devam edebilirler. Buna rağmen ‘işsiz kaldım’ diyen arkadaşımız olabilir. Onların da istihdamı noktasında biz cemiyet olarak gerekli görüşmeleri yaparız” dedi.
Bu çalışmanın diğer şehirlere de örnek olduğunu kaydeden Başkan Altınkaya; “Bana ‘nasıl yaptınız, biz de yapmak istiyoruz’ diye arayanlar oldu. Düz baktığınızda Kayseri’de yayın yapan 14 gazetenin 11’i kapatıldı denilebilir. Kayseri’deki 14 gazete güç birliği yaptı, 3 yeni gazete yaklaşımı da ortaya çıkabilir. Çalışan arkadaşlarımız açısından da medya kuruluşu işletmeler açısından da doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Kayseri’ye, basın sektörüne, meslektaşlarıma hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“İnternet siteleri ile ilgili de çalışma yapılması lazım”
İnternet siteleriyle ilgili de bir çalışmanın olması gerektiğini sözlerine ekleyen KGC Başkanı Veli Altınkaya; “Bu doğru bir iş. Bundan sonra cemiyet olarak gazetelerden sonra oturup internet siteleri ile ilgili de bir çalışma yapmamız lazım diye düşünüyorum. İlgili yerlerde görüşme yapmamız lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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