Yeşilhisar'da çıkan yangında ağaçlar kül oldu

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Yeşilhisar İlçesinde çıkan yangında söğüt ve kavak ağaçları kül oldu.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi eski mezbaha yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların yaptığı ihbar sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin büyük çaba sarf ettiği yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Çok sayıda kavak ve söğüt ağacının yanarak kül olduğu yangınla ilgili olarak Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.

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