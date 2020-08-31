Şenay hemşire korona virüsten hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Develi ilçesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Hemşire Şenay Şahin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarımızın yüksek riskle çalıştığı şu dönemde Covid19 bizim bağrımızı da yaktı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim seni gül bahçelerinde, cennetin en güzel yerlerinde ağırlasın. Biz hakkımızı helal ettik, sen de hakkını helal eyle güzel kardeşimiz. Nurlar içinde uyu. Ebedî yurdunda Rabbim seni şehitler makamında ağırlasın inşallah” dedi.

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