Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Kayseri merkezli 8 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında yüzbaşı rütbesinde şüphelilerinde bulunduğu 1'i emekli, 13'ü muvazzaf olmak üzere 14 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen şahısları yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisine sızmış mahrem yapılanması içerisinde örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen örgüt mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kayseri merkezli 8 ilde aralarında yüzbaşı rütbesinde şüphelilerin de olduğu 13'ü muvazzaf 1'i emekli olmak üzere toplam 14 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.