Yabancı pilotlardan yamaç paraşütü organizasyonuna tam not

Talas Belediyesi’nin Hava Sporları Federasyonu ile düzenlediği ve altı gün süren Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması’na katılan yabancı pilotlar Ali Dağı’na hayran kaldı.

Hafta sonunda ödül töreniyle tamamlanan şampiyonaya katılan ikisi Rus, biri İranlı üç pilot, organizasyondan termiğe kadar her şeyin mükemmel olduğunu söyledi.

Yarışmaya Rusya’dan katılarak spor kategorisinde ikinci olan Vitaly Miroşnik, 10 yıldır uluslararası yarışmalara katıldığını belirterek, “Dünyadaki en iyi organizasyonlar Türkiye’de, Kayseri’de, Talas Belediyesi’nin yaptığı organizasyonlar. Burada yapılan yarışmalara her yıl katılmaktan keyif alıyorum. Alınan korona virüs önlemlerinden de çok memnunum. Hiçbir problem yaşamadım” dedi.

Bir diğer Rus pilot Aleksander Frider ise 11 yıldan bu yana yamaç paraşütü sporu yaptığını ifade ederek, “Dünyanın her yerindeki yarışmalara katıldım. İlk kez Türkiye’de bir yarışmaya geldim. Hava durumu, organizasyon ve Talas Belediyesi’nin aldığı korona virüs önlemleri çok iyi” diye konuştu.

İran’dan yarışmaya gelen Şahin Fallah da, daha önce Ali Dağı’nda düzenlenen beş yarışmaya katıldığının altını çizerek, “Çok güzel bir yer Talas ve de organizasyon çok iyi. Koronaya karşı her gün dezenfeksiyon yapılıyor. Çok memnunuz. Emeği geçen herkese, Talas Belediyesi’ne teşekkür ederim” şeklinde görüşlerini paylaştı.

