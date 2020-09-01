Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker olmak üzere toplam 14 şüpheli, gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma başlattı. Örgüt içinde iletişim yöntemi olarak kullanılan büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen örgüt mensuplarının deşifresine yönelik soruşturmada, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında yüzbaşı rütbesindekilerin de bulunduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri
2020-09-01 10:50:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.