FETÖ'nün sözde 'üst düzey eğitim talebe sorumlusu'na 10 yıl hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde 'Kocasinan eyaletinde üst düzey eğitim talebe sorumlusu' iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman A. (34), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Süleyman A. hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve sözde 'Kocasinan eyaletinde üst düzey eğitim talebe sorumlusu' olduğu iddiaları ile hakim karşısına çıkarılan Süleyman A., üzerine atılan suçlamaları reddetti. Askeri öğrencilerin yetiştirilmesi iddialarını reddeden Süleyman A., "Çocuklarla halı saha ve benzeri etkinlikler yapardık. Başka hiçbir amaçla bir araya gelmezdik. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, örgüt içinde 'Ertuğrul' ve 'Selim' kod adlarını kullandığı öne sürülen Süleyman A.'yı 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-09-01 11:22:47



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