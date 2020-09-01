30 Ağustos Zafer Kupası sona erdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

2230 Ağustos 2020 tarihleri arasında Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya 64 erkek, 16 kadın tenisçi katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada kadınlar kategorisinde; Melike Öztürk rakiplerini geride bırakarak birinci olurken; erkekler kategorisinde ise Korhan Özkalıpçı birinci oldu. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve hediye çekleri turnuva sonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Turnuvada Kadınlar Kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle: Melike Öztürk, Nilay, Doğangünes, Esra Aksoy.

Turnuvada Erkekler Kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle: Korhan Özkalıpçı,Mustafa Halit Karataşgüler, Recep Özkalıpçı.

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