MHP Teşkilatının acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Çelebi Taş, Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Taş'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Melikgazi ilçe yöneticilerimizden Zeki Çelebi Taş hakka yürümüştür. Kendisi iyi bir ülkücü, cefakar bir dava adamıydı.Yüce Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun, başımız sağolsun" ifadelerine yer verdi.
MHP İl Kadın Kolları Başkanı Emine Özge Soysal ise; "Melikgazi İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyemiz Zeki Çelebi Taş Ağabeyimiz Covid 19 sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.