Balıkçılar yeni sezondan ümitli Balıkçı Ercan Tunç: “Havalar soğursa hem balık bol olur hem de fiyatlar düşer” “Balığın faydalarından dolayı özellikle pandemi sürecinde tüketilmesini öneriyoruz”

Bu sene balık sezonunun açılması ile birlikte taze balıklar balıkçı tezgahlarında yerini almaya başladı. Kayserili Balıkçı Ercan Tunç, yeni sezonla ilgili yaptığı değerlendirmede, bu sene sezondan ümitli olduklarını söyleyerek, “Havalar soğursa hem balık bol olur hem de fiyatlar düşer” dedi.

Bu sene palamut cinsi balığın çok olacağı yönünde bilgiler aldıklarını söyleyen Balıkçı Ercan Tunç, “Yeni sezondan beklentilerimiz çok güzel ama biraz hava sıcak olduğundan balık erteleniyor. Mesela hamsi çıkmış ama biraz pahalı. Palamut da çıkmış, bolluk var ama hava sıcak olduğundan talep yok. Biz havanın soğumasını bekliyoruz. Hava soğuk olursa hem balık çok olur hem de fiyatlarımız düşer. Bu sezon hamsi, palamut, çinekop ve istavritin bu sezonda yoğun olmasını bekliyoruz. İki sene önce palamut boldu ama iki senedir çıkmadığı için, bu sene bol olacak diyorlar. İnşallah umduğumuzdan daha iyi olacak. Zaten hamsi ve palamut milletin en çok tükettiği balıklar. Bunlar hem uzun hem de kılçıksız olduğu için hem bizim için hem de vatandaş için iyi balıklar” dedi.

Ercan Tunç, balığın faydalarından dolayı özellikle pandemi sürecinde vatandaşların balık tüketmelerini önerdiklerini söyleyerek, “Pandemiden dolayı nakliyatta bir sıkıntımız olmaz ama sokağa çıkma yasağı olmazsa eğer balıklarımızda da herhangi bir sıkıntı olmaz. Buzhanelerimiz olduğu için balıklar ziyan olmaz. Ona göre de azar azar getiriyoruz. Vatandaşlarımızın da korona dolayısıyla balık tüketmelerini istiyoruz. Balık hem vitaminli, hem doğal, hem de ucuz. Aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirir. Bundan iyisi olmaz, etten iyidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.