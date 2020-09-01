Kayseri'nin tek klasmanda bayan hakemi Ofsaytlar Fulya Fırat'tan sorulacak

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Merkez Hakem Kurulu, 20202021 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Klasmanlarda Kayseri'nin tek bayan hakemi Fulya Fırat oldu.

Kayseri Bölgesinden 24 hakem, çeşitli klasmanlarda görev yapacak. Kimisinin düdük çalacağı kiminin bayrak kaldıracağı klasmanlar arasında 24 yaşındaki hakem Fulya Fırat, yeni sezonda Bölgesel Yardımcı Hakem olarak görev yapacak.

Kayseri'nin klasmanlarda tek bayan hakemi olan Fulya Fırat'ın yeni sezonda Bölgesel Yardımcı Hakem kategorisinde hizmet verecek.

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