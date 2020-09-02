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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyüksimitci: “İhracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme yakaladık”

İHA

Büyüksimitci: “İhracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme yakaladık”

Kayseri’nin ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, normalleşmeyle birlikte ihracat rakamlarındaki artışın sürdüğünü belirterek, Kayseri olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış ivmesi yakaladıklarını söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri’nin Temmuz ayı ihracatının yüzde 14,61 oranında arttığını açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Kayseri 2020 Temmuz ayı ihracatımız 2020 Haziran ayına göre yüzde 14,61 artarak 206 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye’nin ihracatı yüzde 11,98 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre Türkiye’nin artış oranı 5,71 iken bizim artış oranımız yüzde 4,15. Bu rakamlara göre Kayseri olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış hızı yakalamış olduk” dedi.
2020 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapan sektörleri de değerlendiren Başkan Büyüksimitci, Temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve tel ve kablo geldiğini belirterek, en çok ihracat artışının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43’lük artışla plastik ürünlerinde yaşandığını açıkladı.
Kayseri’nin en çok ihracat yapan iller sıralamasında 11’inci sırada olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “2019 yılını Kayseri olarak 10’uncu sırada kapatmıştık. Bu sene ilk 7 aylık verilere göre 11’inci sıradayız. Bu artış hızı ile devam edersek inşallah yine bu yılı da 10’uncu sırada kapatacağız” dedi.
İhracatta ilk üç sırayı Irak, Almanya ve ABD’nin aldığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Bazı sektörlerimizde her ne kadar geçen yılkı rakamları yakalayamasak da bu artış hızı ile devam edersek, geçen yılı yakalarız hatta bir miktarda geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben bu vesile ile bölgemizin ve ülkemiz ekonomisine katkı veren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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