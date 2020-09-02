Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 1 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah Talas'ta belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 1 Suriyeli gözaltında alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2020-09-02 10:56:22



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