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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri jandarma 1 ayda 9 terör şüphelisini yakaladı

İHA

Kayseri jandarma 1 ayda 9 terör şüphelisini yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Ağustos ayında yapılan çalışmalarda HTS ve FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi 9 kişiyi yakaladı. Ekipler ayrıca UYAP aranması bulunan 140 kişiyi de yakalayarak işlem yaptı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Ağustos ayı faaliyetleri kapsamında; 3 kasten öldürme, 89 kasten yaralama olayında yakalanan toplam 197 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. 19’u evden, 8’i bağ ve bahçeden, 6’sı işyerinden, 3’ü motosiklet, 2’si inşaattan, 2’si hayvan hırsızlığı, 3’ü otodan hırsızlık, 1’i kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 9 dolandırıcılık olmak üzere 53 olayda toplam 31 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 14 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak', 1 mali suç, 1 5015 Sayılı Kanuna Muhalefet, 4 5307 Sayılı Kanuna Muhalefet, 8 Kültür ve Tabiat Varlığı Kanununa Muhalefet, 2 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti olmak üzere 30 olayda toplam 42 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İcra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik operasyonlarda; 22 adet sikke ve tarihi obje, 602 kök kenevir, 293 gram kubar esrar, 365 gram toz esrar, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet dedektör ve 18 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele kapsamında; 'HTŞ' ve 'FETÖ/PDY' terör örgütü suçlarından 4 olayda 9 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 8 şahıstan 2’si bulundu. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 140 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 10 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhmali'nden işlem yapıldı. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33’üncü maddesi' gereğince işlem yapıldı.
Ayrıca komutanlıkça çocuk ve kadın ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde paydaş olan diğer kurum ve kuruluşlara koordine kurularak faaliyetlerin bütünlük içinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Korona virüs (COVİD19) salgınıyla etkin mücadele edebilmek için eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 5 uygulamada; 126 berber/kuaför/güzellik merkezi, 21 ticari taksi, 61 pazar yeri/sosyete pazarı, 186 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 427 kahvehane/kıraathane, 7 hamam/sauna, 265 lokanta/restoran/kafe vb. yerler, 18 spor merkezi, 83 park/piknik/mesire yerleri, 100 konaklama tesisi, 30 çay bahçesi, 4 dernek lokali, 261 nikâh/düğün yeri, 10 internet kafe/salon/elektronik oyun yeri, 365 cami, 14 halı sahanın denetim ve kontrolü yapılmıştır. 1 kahvehane/kıraathane ve içerisinde bulunan 4 kişiye toplam bin 568 TL. idari para cezası uygulandı, 2 nikah/düğün salonu ve içerisinde bulunan 3 kişiye idari işlem yapıldı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; 3 bin 93 şahıs sorgulandı, 4 aranan şahıs yakalandı, 277 umuma açık yer ile 38 metruk bina kontrol edildi. Bin 305 araç denetlenmiş olup, 32 araca ise 13 bin 882 TL idari para cezası uygulandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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