Kılıç: “Testi pozitif çıkanlar son 5 günde temas ettikleri kişileri bildirmeli”

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, “Hastayla temas etmiş olan kişiler virüsü yaymaya devam ediyor” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, korona virüs testi pozitif çıkanlara çağrıda bulunarak, son 5 gün içinde temas ettikleri kişileri gizlemeden filyasyon ekiplerine söylemelerini istedi. Dr. Kılıç, “Hasta ile temas etmiş olan kişiler virüsü yaymaya devam ediyor” uyarısında bulundu. Türkiye’nin, dünya ile birlikte korona virüs enfeksiyonuyla mücadele ettiğini bu mücadelenin oldukça uzun sayılabilecek bir aşamadan geçtiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç; “Şimdiye kadar ülkemizde bu süreci başarıyla yönettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımız ve diğer kamu çalışanlarımız emniyet mensuplarımız bu süreçte canla başla sizin sağlığınız için uğraştılar ve çalışıyorlar” dedi. Vatandaşların korona virüs konusunda nefes darlığı, öksürük, kırgınlık, yaygın eklem ağrısı ve ishal gibi şikayetleri hafife almaması gerektiğine dikkat çeken Dr. Kılıç, bu tür şikayetleri olan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna veya 1. Basamak Aile Hekimlerine başvurmalarının büyük önem arz ettiğini ifade etti. “Aile hekiminiz tarafından uygun görüldüğü takdirde mutlaka PCR testinizi verin. Bu testleri verdikten sonra da evinize geçin, sonucunuz çıkana kadar dışarıda hiç kimseyle temas etmeyin” uyarısında bulunan Dr. Kılıç, “Özellikte misafir asla kabul etmeyin ve evin içinde de test sonucunuz çıkana kadar özel izolede kalmaya dikkat edin. Bu süreç içerisinde temennimiz inşallah hepinizin negatif çıkması ve bu viral hastalığa yakalanmamanız. Ancak testiniz pozitif çıkarsa özellikle kendinizi korumanız açısından aile hekiminiz sizi her gün arayacaktır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğüne ait Covit tedavi ve destek hattımız tarafından mutlaka aranılacak, bilgilendirme yapılacaktır” diye konuştu.

Korona virüsle mücadele konusunda, testi pozitif çıkan hastaların en son 5 gün içinde temas ettikleri kişileri, birlikte oturup kalktıkları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmeleri konusunda zorluk yaşadıklarını dile getiren Dr. Kılıç, şunları söyledi;

“Özellikle bizlere bildirilmeyen ama hasta ile temas etmiş olan kişiler toplumda hastalığı yaymaya devam ediyor. Bu kişilerin bir an önce tespit edilmesi ve bunların da bir an önce izole edilerek tedavisine başlanması toplum ve halkımızın sağlığı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu konuda hepinize dikkatli olunmasını tekrar özenle ve önemle tavsiye ediyorum. Hastalığınız çıktığı dönemde mümkünse ayrı bir odada kalın. Maskenizi mutlaka takın ve evinizden hiçbir surette 14 gün süreyle dışarıya çıkmayın. Bu süreç zarfında ekiplerimiz tarafından sizlere ilaç desteği de verilecektir. İlaçlarınızla ilgili sıkıntınız olursa Covid destek ve tedavi hattımızı arayabilirsiniz. Burada size gerekli yardım ve destek mutlaka sağlanacaktır. Bu süreç zarfında hastalığınızla ilgili kötüleşme veya bulguların kötüye gitmesini fark ederseniz, özellikle nefes darlığı, geçmeyen öksürük gibi bu konuda da sağlık ekiplerimize mutlaka haber vererek destek almanız gerekiyor. Biz bu süreci el ele gönül gönüle sizlerin desteği ile daha kolay aşacağımız fikrindeyiz. Sayın valimiz, belediye başkanlarımız, il sağlık müdürümüz, bizler ve tüm kahraman sağlık ordusu inanılmaz bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde sizden destek almak bizim için çok önemli. İnanıyoruz ki yakın günler dünyamız ve Türkiye'miz için çok daha iyi olacak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.”

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