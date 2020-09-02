Talas’ta temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon sürüyor

Yeni tip korona virüsle (covid19) mücadele sürecinde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Talas Belediyesinde temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Salgına karşı önlemlerini sürekli artıran, ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını durmaksızın sürdüren Talas Belediyesi, halk sağlığı için bütün imkanlarını seferber ediyor. Askeri birliklerden kamu kurumları ve muhtarlıklara, eczanelerden camilere, PTT ve banka şubelerinden çocuk oyun alanlarına kadar birçok ortak kullanım alanında periyodik olarak hijyen ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca karantinaya alınan binalarda giriş, asansör, merdivenler ve daire önünde temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen uygulaması yapılıyor. Korona virüse karşı 4 ekiple mücadele verdiklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Bizler belediyeler olarak hemşerilerimizin sağlığı için tüm tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalarını istiyoruz” dedi.

Yürütülen korona virüs çalışmaları kapsamında ilçede ayrıca 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için de okullar titizlikle dezenfekte ediliyor. Sınıflardan koridorlara, kapı ve pencere kollarından merdiven korkuluklarına, aydınlatma anahtarlarından tuvalet ve lavabolara kadar her nokta temizlenerek virüslerden arındırılıyor.

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