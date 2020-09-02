Başkan Öztürk, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Zabıta Teşkilatı’nın 194. Kuruluş yıldönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür ederek hediye takdim eden Başkan Esat Öztürk, şunları söyledi:

"Zabıta teşkilatımızın 194. Kuruluş yıldönümü, öncelikle belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarıma ve ülkemizdeki Zabıta kardeşlerime kutlu olsun. Zabıta Teşkilatı belediyelerin olmazsa olmazıdır. İlçemizde Esenlik Hizmetleri konusunda gecegündüz demeden görev yapıyorsunuz. Bu manada Zabıta Teşkilatımız çok önemli bir yere sahip. Yahyalı 36 bin nüfuslu bir ilçemiz. 41 mahallemiz var. 41 mahallemizde, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyorsunuz. Çalışmanızdan dolayı ben sizleri tebrik ediyor ve sizlere teşekkür ediyorum.Pandemi döneminde elini taşın altına koyan zabıta personellerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Zabıta haftası kapsamında esnaflarımıza kolay gelsin ziyaretleri yapacağız.Beni ziyaret etmenizden dolayıda sizlere teşekkür ederim.Etkinliğimiz kapsamında kaymakamlığımızı, emniyetimizi ve jandarmamızı ziyaret ederek etkinliğimizi sürdüreceğiz.Jandarmanın,emniyet teşkilatının ve zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü var.Bu sebeple diğer kurumlarla ilişkilerimizi iyi tutmamız gerekir.Birbirimize yardım destek olmalıyız.Bu noktada yardımlaşmamız olduğu sürece kazanan ilçemiz olacaktır.Ben tekrar 17 Eylül arası Zabıta haftasını tebrik ederim"

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