Seyit Ahmet Okur, korona virüse yenik düştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet Okur, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet Okur, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Okur'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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