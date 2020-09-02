Başkan Çolakbayrakdar, kahraman babalarını masal ile anlatan gençleri ödüllendirdi

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovid19) nedeniyle ilk ve ortaokul öğrencilerinin evlerinde daha kaliteli ve verimli zaman geçirmeleri amacıyla düzenlediği ‘Benim Kahramanım Babam’ konulu masal yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi. İlk ve ortaokul olmak üzere toplam 30 öğrenciye Kocasinan Belediyesi tarafından 20 adet bisiklet, 10 adet scooter hediye edildi ve ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilerin Kültür İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri durumunda bir adet kitap hediye edileceği belirtildi. Video konferans yöntemiyle ödül alan öğrencilerle sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini ve mutlu olmalarını sağladıklarını söyledi.

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için yoğun gayret gösteriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pandemi sürecinde ‘Evde Kal’ çağrısına uyarak evlerinde kalan ve yetişkinlerimizle birlikte vakit geçiren çocuklarımız ile gençlerimizin ödüllerini verdik. Bilindiği üzere; ‘Benim Kahramanım Babam’ temalı yapmış olduğumuz masal yarışmasına katılan ilk ve ortaokul öğrencilerinin yazmış olduğu masallar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirmeler neticesinde dereceye giren çocuklarımızı ve gençlerimizi ödüllendirdik. Yarışmada dereceye giren toplam 30 öğrenciye bisiklet ve scooter hediye ettik. Sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum. Buradaki gayretimiz, öğrencilerin evlerinde kalmış olduğu süreç içerisinde kendilerinin daha keyifli vakit geçirmeleri için yapmış olduğumuz çalışmalar çok daha değerli ve önemlidir. Böyle yarışmalarla Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, bütün çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, çocukların kabiliyetlerini, yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ödül alan öğrenciler ise “Hizmetleriyle her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

‘BENİM KAHRAMANIM BABAM’ MASAL YARIŞMASINDA KAZANAN İLKOKUL BİSİKLET LİSTESİ: Mert Utku Yaktu, Türkü Soyçopur, İdil Soyçopur, Belçin Kılınç, Nisanur Zeybek, Ömer Yiğit Doğan, Berra Aselim, Zahide Baykal, Mehmet Oruç ve Elif Naz Karakaya.

İLKOKUL /SCOTTER KAZANANLAR LİSTESİ: Elif Karaköse, Aleyna Kaya, Kerem Özsoy, Ekrem Özsoy ve Zümra Çeri.

‘BENİM KAHRAMANIM BABAM’ MASAL YARIŞMASINDA KAZANAN ORTAOKUL BİSİKLET LİSTESİ: Mahir İhsan Aydemir, İrem Coşkun, Nehir Özar, Berfin Işık Kılınç, Zeynep İrem Şahin, Ceylin Nur Şahin, Gözde Nur Engür, Beyza Nur Cingöz, Hatice Sevinç Öztürk ve Zehra Baykal.

ORTAOKUL /SCOTTER KAZANANLAR LİSTESİ: Fatma Ebrar Özdoğan, Zeynep Esma İnce, Kısmet Yılmaz, Lütfiye Kandamar ve Beyza İpek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.