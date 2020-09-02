Kayserispor 3 futbolcuyu kiralık verdi

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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, kadrosunda bulunan 3 futbolcuyu kiralık olarak gönderdi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın yeni sezonda kadroda istemediği isimlerden olan Furkan Polat, Adem Doğan ve Mert Kula, kiralık olarak gönderildi. Mert Kula Keçiörengücü ile, Furkan Polat ve Adem Doğan ise Zonguldakspor ile kiralık olarak sözleşme yaptı.

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