Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 2 çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos tarihinde başlayan Bellona Kayseri Basketbol'da, 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan koronavirüs testinde 1 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada 2 çalışanda daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "1 Eylül 2020 tarihinde sporcularımız teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan personellerimiz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-09-02 17:46:49



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