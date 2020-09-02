Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı 

DHA

Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı 


İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 2 çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 
Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos tarihinde başlayan Bellona Kayseri Basketbol'da, 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan koronavirüs testinde 1 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada 2 çalışanda daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "1 Eylül 2020 tarihinde sporcularımız teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan personellerimiz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-09-02 17:46:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüsü yenen Başkan Altun göreve başladı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen Başkan Altun göreve başladı
Melikgazi'de görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları silinecek
YEREL HABERLER Melikgazi'de görüntü kirliliği oluşturan duvar ...
Milli Eğitim Müdürünü duygulandıran ziyaret Milli Eğitim Müdürü, otobüsle Polis Şehitliği’ne gelen çocuğu makam aracıyla evine bıraktı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürünü duygulandıran ziyaret Milli ...
Develi Belediyesi'nden uluslararası organizasyona ev sahipliği
YEREL HABERLER Develi Belediyesi'nden uluslararası organizasyona ev ...
Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kişide korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kişide korona virüs ...
Kayserispor 3 futbolcuyu kiralık verdi
YEREL HABERLER Kayserispor 3 futbolcuyu kiralık verdi
Kayseri'de balık tezgahları doldu
YEREL HABERLER Kayseri'de balık tezgahları doldu
KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi Başkan Gülsoy: “Ağustos’ta 205 milyon 32 bin dolarlık ihracat yaptık”
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını ...
Vali Günaydın: Karantinada olması gereken işçi, başka fabrikada kaçak çalışıyor
YEREL HABERLER Vali Günaydın: Karantinada olması gereken işçi, başka ...
Başkan Çolakbayrakdar, kahraman babalarını masal ile anlatan gençleri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, kahraman babalarını masal ile ...
Seyit Ahmet Okur, korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Seyit Ahmet Okur, korona virüse yenik düştü
Eğitime bir hayırsever desteği daha
YEREL HABERLER Eğitime bir hayırsever desteği daha
"Kul hakkına girmeyin"
YEREL HABERLER "Kul hakkına girmeyin"
Başkan Büyükkılıç'tan 'Restorasyon' kararlılığı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Restorasyon' kararlılığı
'Bildirilmeyen temaslılar, hastalığı yaymaya devam ediyor'
YEREL HABERLER 'Bildirilmeyen temaslılar, hastalığı yaymaya devam ...
“Grip aşısı ihtiyacı geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla” Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: “Bu dönemde en çok aşı karşıtları ile uğraşıyoruz”
YEREL HABERLER “Grip aşısı ihtiyacı geçtiğimiz yıllara göre çok daha ...
KTO’dan işletmelere virüsle mücadele rehberi
YEREL HABERLER KTO’dan işletmelere virüsle mücadele rehberi
Başkan Öztürk, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı
YEREL HABERLER Başkan Öztürk, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı
Başkan Büyükkılıç'tan Oruçreis'te kentsel dönüşüm müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Oruçreis'te kentsel dönüşüm ...
Talas’a 17 park daha
YEREL HABERLER Talas’a 17 park daha
Kayserispor 3 futbolcu daha gönderdi
YEREL HABERLER Kayserispor 3 futbolcu daha gönderdi
Başkan Özdoğan: “Belediyemizin gücü çalışanlarımızdan geliyor”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “Belediyemizin gücü çalışanlarımızdan ...
Talas’ta temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon sürüyor
YEREL HABERLER Talas’ta temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon sürüyor
Kayseri'de 2020'nin ilk 8 ayında 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk satıldı Korona virüs pastırma satışlarını vurmadı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2020'nin ilk 8 ayında 286 ton pastırma, 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X