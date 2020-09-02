Hes Kablo Kayserispor, Lennon'u kadrosuna kattı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Hes Kablo Kayserispor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor hücum bölgesinde görev yapan Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran kulüp başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserisporumuz, İngiliz yıldız Aaron Lennon ile anlaşma sağlamıştır. İngiliz yıldız şehrimize gelmiştir. Transferleri bekleyen büyük Kayserispor taraftarları, imzalar bu hafta sonu. Çalışmalarımız oldukça verimli devam ediyor" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-09-02 23:03:34
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