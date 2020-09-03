Kayserispor'da test sonuçları negatif

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Hes Kablo Kayserispor takımının covid19 virüs test sonuçları negatif çıktı.

Süper Lig 20202021 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, korona virüs testinden geçti. Sarı Kırmızılı kulüpten test sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde en son geçen hafta 26 Ağustos 2020 tarihinde covid19 testi yapılmıştır ve bu testlerde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Şu anda herhangi bir pozitif sonuç bulunmamaktadır. Haftalık rutin kontrol covid19 testlerimiz yarın yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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