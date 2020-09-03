Kurtuluş Karamustafa'nın acı günü

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın babası Şükrü Karamustafa vefat etti.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın bir süredir kanser tedavisi gören babası Şükrü Karamustafa hayatını kaybetti. Merhum Karamustafa'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Karabük 5000 Evlet Mahallesi Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
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