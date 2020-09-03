Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, KayseriMalatya yolunun Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Hatay'dan İstanbul'a giden Kenan Athan'ın kullandığı 31 AGK 16 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Kenan Athan ile otomobilde bulunan Emine Orhan (47) yaralandı, Naime Yaman (58) ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Naime Yaman'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-09-03 10:35:51



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