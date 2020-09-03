Ali Ramazan Benli: “Sabah evden çıkarken gözlüğümüzü takıyormuş gibi maskemizi takmak zorundayız” “Artık önlemlerimiz bireysel, mücadelemiz küreseldir”

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Sabah evden çıkarken gözlüğümüzü takıyormuş gibi maskemizi takmak zorundayız” dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunmak üzere bilgilendirici video yayınladı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın da sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, vatandaşlara korona virüs tedbirleri anlatıldı.

Korona virüs hastalığı ile mücadelede tedbirlere ne kadar uyulursa hastalığın yayılma hızının da o kadar düşeceğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; “Bu konuda ev karantinası büyük önem arz etmektedir. Tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan ve hastaneye yatışı gerekmediği düşünülen tüm hastalar, 14 gün boyunca evde izole olmalıdırlar. Hasta evde olduğu süre boyunca kendisini ayrı bir odada, mümkünse tuvalet ve banyosu da ayrı olan bir odada tutması ve bu odadan dışarı çıkmaması gerekmektedir. Hiçbir koşulda eve ziyaretçi kabul edilmemelidir. Hastanın ev içindeki hareketi mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır. Ortak tuvalet ve banyo kullanılıyorsa bu alanlar iyi havalandırılmalı, tuvaletle kullanıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile tuvaletin temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hasta, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak ve havlu gibi eşyalarını kullanmamalıdır. Eğer kullanması gerekirse bu eşyalar su ve sabunla mutlaka yıkanmalıdır. Hastanın kullandığı kıyafetler, havlu ve çarşaf gibi ürünler 6090 derecede deterjan ile yıkanmalıdır. Hasta odasının temizliği esnasında eldiven ve maske kullanılmalıdır. Hasta odadan çıkacağı zaman mutlaka maske takmalıdır. Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve herhangi bir belirti ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalıdır. Sevdiklerinize ve yakınlarınıza zarar vermemek için biraz sabır, biraz uyum ve biraz mesafe. Biz ne diyoruz; yeni normal dediğimiz dönemde sabah evden çıkarken gözlüğümüzü takıyormuş gibi maskemizi takmak zorundayız. Çünkü artık önlemlerimiz bireysel, mücadelemiz küreseldir. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

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