İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'korona virüsle' mücadelesi sürüyor Kafe ve restoran işletmecileri Covid- 19 hakkında bilgilendirildi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin katıldığı seminder, kentte bulunan kafe ve restoran işletmecileri Covid19 hakkında bilgilendirildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın talimatlarıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kafe ve restoran işletmecileri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tarafından bilgilendirildi. Konuşmasına Covid19 ile mücadelede kafe ve restoran işletmecilerinin çok zorlu bir süreçten geçtiğine değinerek başlayan İl Sağlık Müdürü Benli, "Bu mücadele sırasında en çok etkilenen sektörlerin biriside kafe ve restoran tarzı işletmelerimiz. Her yerde olduğu gibi kafe ve restoranlarda da alınması gereken birçok tedbir var. Özellikle ortak kullanım alanlarında maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edilmeli. Bu mücadelede birlikte hareket ederek başarılı olacağız” dedi.

Benli katılımcılara; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileriyle, kafe ve restoranlarda alınması gereken önlemler hakkında bilgiler vererek, çalışan personelin de nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. İl Sağlık Müdürü Benli’nin konuşmasının ardından, Çevre Mühendisi Mustafa Güç, Covid19 la mücadelede kafe ve restoranlarda uyulması gereken kurallarla alakalı sunumunu gerçekleştirdi. Toplantı, kafe ve restoran işletmecilerinin süreç hakkında merak ettikleri soruların cevaplanması ile sona erdi.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç ve Başkan Yardımcısı Hacı Bedir de hazır bulundu.

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