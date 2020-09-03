Erciyes Teknopark firmalarından Atlas Sayaç'tan önemli başarı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının ilk çağrısında tüm Türkiye’den desteklenmeye hak kazanan 10 firma arasında Erciyes Teknopark firmalarından Atlas Sayaç da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’de ortayüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının” ilk çağrı sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan 10 firma arasında Erciyes Teknopark firmalarından Atlas Sayaç bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemize üretiyor olacak.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan Atlas Sayaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı ile desteklenen, Türkiye’deki 10 projeden birisi olan “Servo motor, tümleşik sürücü kartı ve pompa aksamları” projemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplantıda duyuruldu. Rekabetçi teknoloji alanında yerli üretimin teşvik edilmesine ilişkin, desteklenmeye hak kazanan 10 firma arasında yer almak bizleri gururlandırdığı kadar önemli bir sorumluluk da yükledi. 2012 yılından beri firmamız kalorimetre (ısı sayacı ), elektronik ve mekanik su sayaçları ve bunlara ait uzaktan okuma otomasyon sistemleri ile sürücü kartları tasarımı ve üretiminde hizmet vermektedir. Faaliyete başladığımız günden bu yana ulusal ve uluslararası bazda faaliyet gösteren tekstilden beyaz eşya sektörüne kadar birçok sanayi kuruluşuna otomasyon lisans satışı gerçekleştirdik. Ölçü aletleri ile bunların uzaktan okuma sistemleri, yazılım, donanım ve tasarım faaliyetlerimizin ArGe’si şu anda Erciyes Teknopark bünyesinde onlarca çalışanımızla devam ederken, İstanbul’daki şubemizde de ulusal ve uluslararası pazarlama faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Sektördeki bu tecrübemizle aldığımız sorumluluğu layığı ile yerine getireceğimize inancımız tamdır.”

Atlas Sayaç’ın bu önemli başarısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ise, "Teknoparklar dışa bağımlılığı azaltma noktasında ve ArGe çalışmalarının aktif şekilde yapılması sürecinde çok önemli bir açığı kapatmaktadırlar. Bu durumun toplumun her kesimi tarafından anlaşılmaya başlaması bizi daha da mutlu etmektedir. Uzun süredir Erciyes Teknopark bünyesinde çalışmalarını sürdüren Atlas Sayaç isimli firmamızın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının ilk çağrısında tüm Türkiye’den desteklenmeye hak kazanan 10 firma arasında olmasından son derece gurur duyuyoruz ve firmamızı tebrik ediyoruz. Yerli üretimi teşvik eden bu tür programlarla ülkemiz kendi teknolojisini üreten ve satan konuma gelecektir. Teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz sistemlerin yerli ve milli olarak üretilmesine Erciyes Teknopark olarak her daim katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Mimarsinan OSB yanında ilan edilen yeni teknoloji geliştirme bölgesi alanımız bu tip firmaları çoğaltmak adına önemli katkı sunacaktır" şeklinde konuştu.

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