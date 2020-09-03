Başkan Çolakbayrakdar: “Zabıta ekiplerimizle vatandaşlara sağlıklı bir ortam sunuyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zabıta teşkilatlarının 194. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. 17 Eylül Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Zabıta ekiplerimiz, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de büyük bir özveri ile vatandaşlarımıza daha güvenli ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyor” dedi.

Mithatpaşa Zabıta Amirliği’nde zabıta ekibiyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin, belediyenin sahadaki görünen yüzü olduğunu söyledi. Zabıta ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyor. Yaklaşık 2 asırdır var olan Zabıta Teşkilatı, özellikle pandemi sürecinde sahada fedakarca çalışmaktadır. Pazar yerlerindeki çalışmaların yanı sıra hem Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki katkılarından hem de sahada herhangi bir ihtiyaç olduğunda ilk akla gelenlerden birisi olan Zabıtamızı, vefakar çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Allah emeklerini zayi etmesin. İnşallah en kısa süre içerisinde içinden geçmiş olduğumuz bu salgından kurtulup, eski günlerimizdeki gibi huzur içerisinde yaşamaya devam ederiz. Gayretimiz, çabamız, vatandaşlarımızı mutlu ve memnun etmektir” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Özveriyle çalışan tüm zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diyerek noktaladı.

Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasının ardından Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu ve zabıta personeliyle tek tek sohbet etmesiyle program sona erdi.

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