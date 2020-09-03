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Doç Dr. Fatih Karaaslan: “Kök hücreler vücudun onarımında görev alır”

İHA

Doç Dr. Fatih Karaaslan: “Kök hücreler vücudun onarımında görev alır”

Kök hücre hakkında bilgiler veren Özel Dünyam Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Fatih Karaaslan, “Kök hücreler vücudun onarımında görev alır” dedi.
Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, yaptığı açıklamada, kök hücre hakkında bilgiler verdi. Karaaslan, “Vücutta bulunan tüm hücrelere dönüşme potansiyeli olan ana hücrelerdir. Embriyonik kök hücre ve yetişkin kök hücre olarak ikiye ayrılır. Yetişkinlerdeki kök hücreler, erişkin dokuları yenileyebilme yetisine sahiptir ve vücudun onarımında görev alır. Kök hücre, yağ dokusundan ve kemik iliğinden elde edilir. Hücrelerin alınma işlemi, hastanın ağrı duymaması için hafif Sedasyon ve lokal anestezi altında yapılır. Leğen kemiği veya göbekten alınan yağ dokusu içerisindeki kök hücreler steril koşullarda filtreleme ve ayrıştırma işlemine tabi tutulur. Hazırlık işlemi sonrasında, elde edilen saf kök hücreler hastaya uygulanmaya hazır hale gelir” dedi.
Dr. Karaaslan ortopedik hastalıklarda kök hücre tedavisi uygulanan hastalıkları şu şekilde sıraladı:
“Diz, kalça, omuz, el ve ayak bileği eklem kıkırdak hasarlarında, kireçlenmelerinde, uygun hastalarda ana tedaviyi desteklemek amaçlı, kalça, omuz, diz, ayak bileğindeki avasküler nekrozlarda, ana tedaviyi desteklemek amaçlı, uygun menisküs yırtıklarında ana tedaviye destek amaçlı, kaynamayan kırıklarda ana tedaviye destek amaçlı ve kas ve tendon yırtıklarında ana tedaviyi desteklemek amaçlı uygulanır. Ancak uygun endikasyonlarda kullanılmaktadır."
Doç. Dr. Fatih Karaaslan ayrıca halk arasında gerçek kök hücre ile çok karıştırılan PRP’yi ise şu şekilde açıkladı;
“PRP açılımı İngilizcede 'Platelet Rich Plasma' kelimelerin baş harflerinden oluşan Türkçe Trombositten Zengin Plazma olarak adlandırılır. Kişinin damardan alınan kendi kanından elde edilen maddenin bir takım işlemlerden geçirildikten sonra enjeksiyonu ile yapılan tedavi şeklidir. Plazma, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan ve platelet adı verilen özel hücreler veya başka faktör ve proteinler içeren bir kan bileşenidir. Plazma ayrıca hücre büyümesini destekleyen çeşitli proteinler de içerir. PRP'nin zarar görmüş dokulara enjekte edilmesi vücutta yeni, sağlıklı hücrelerin büyümesini teşvik eder. PRP hasarlı dokudaki iyileşmeyi destekler. Doku büyüme faktörleri, hazırlanan konsantre enjeksiyon maddesinde daha yoğun olduğu için, vücut dokularındaki iyileşme hızlanır. Bu olguyu doğrulayan çok sayıda bilimsel çalışma vardır. Bu yöntem, spor yaralanmasına uğramış çok sayıda profesyonel sporcuyu erkenden spora döndürmek için uygulanmaktadır. Akut olguların yanı sıra, kronik olgularda, örneğin, tenisçi dirseğinde PRP uygulaması iyi sonuçlar vermektedir. Bilimsel çalışmaların hala devam ettiği bu yöntemler uygun hasta ve hastalıklarda, hastayla bu uygulamaların bilimsel alt yapıları da paylaşılarak hastalara uygulanabilmektedir.”

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