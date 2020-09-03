Emar Grup BAL'da mücadele edecek

Kayseri amatör takımlardan Emar Grup FK yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

Kayseri Amatör Küme takımlarından Emar Grup FK, yeni sezonda Süper Amatör Küme yerine Bölgesel Amatör Küme'de mücadele edecek.

Emar Grup Başkanı Emre Arıkan, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı gereğince yeni sezonda BAL'da mücadele edecek. Kayseri takımlarından birisi olman Belsinspor takımını bünyemize aldık ve takımın adını da Emar Grup FK olarak değiştirdik. Kayseri’ye hayırlı olsun. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Umarım Türkiye 3.Ligi'ne ve ardından da Türkiye 2.Ligi'ne yükselmeyi de başarırız. BAL'daki parolamız şampiyonluk olacak" dedi.

Emar Grup Başkanı Emre Arıkan, transfer çalışmalarına başladıklarını ve birbirinden önemli transferler ile kadroyu güçlendireceklerini de ifade etti.

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