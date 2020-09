Başkan Öztürk Yahyalı El Halısı Dokuma Kursunu ziyaret etti

Yahyalı’da protokol üyeleri ilçede Avrupa Birliği finansörlüğünde açılan Yahyalı El Halısı dokuma kursunu ziyaret etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Kayseri İl Kültür ve Turizm müdürü Dr. Şükrü Dursun ile ilçede Avrupa Birliği finansörlüğünde açılan Yahyalı El Halısı dokuma kursunu ziyaret etti. Yahyalı Belediyesi'nin öncülüğünde Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi, Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında açılan kursta incelemeler bulunan heyet, kurs yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

15 Yahyalılı Kadın ve 15 Suriyeli Kadının Yahyalı El Halısı dokuduğu kurs hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Kursiyerlerimizi ilçe kaymakamımız ve il kültür ve turizm müdürümüz ile ziyaret etme fırsatı bulmuş olduk.Ben özellikle valiliğimize, göç idaremize, kızılayımıza, tarım orman müdürlüğümüze, büyükşehrimize ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum.Kursiyerlerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz.Kursiyerlerimizin bu projenin devam etme konusunda çok istekleri var.İnşallah bu noktada Yahyalı Belediyesi olarak projelerimiz devam edecek.Burada iki güzellik var.Birincisi Yahyalı halısı bizim bir kültürümüz.Her evde dokunan bir güzelliğimizdi.Üzülerek ifade etmek istiyorum ki kursiyerlerimizin bu kültürü devam etmesi bizleri üzüyor.Keşke en azından imkan olsada her evimizde bu güzellik yaşasa.Buna da şükrediyoruz.Bu sanatı ayakta tutma konusunda gayretlerimiz var. Bu ilçe bu gayretlerimizi her zaman görecek.Ben özellikle Suriye’den gelen muhacir hanım kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum.Bundan 15 gün önce geldiğimizde biraz acemiydiler.Bu ziyaretimizde ise işi seriye bağlayıp ustalaşmışlar.Buda bizi ayrı sevindirdi.Ben buradan bir de gönlü güzel iş adamlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum.Yahyalı halımızın bu kurslar ile devam etmesi konusunda desteklerini bekliyorum.Kursiyerlerimizin ve kültürümüzün belediye olarak her zaman yanındayız” dedi.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner‘de konuşmasında; "Geçmişten gelen halı ve kilim dokuması ilçemizin bir kültürüydü.Bu projede gerçekten güzel olmuş.Bu kursumuzda büyük emek var.Hem kursiyerler evlerine ekmek götürüyor hem de bu kültür devam ettiriliyor.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri İl Kültür ve Turizm müdürü Dr. Şükrü Dursun’ da konuşmasında; ‘’Şunu tekrar vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum.El dokuması halı artık unutulan bir sanat eserlerimizden.Çünkü modern halılar fabrikalarda üretilmeye başladığından bu yana el dokuması halılar unutulmaya başladı.Ben burada başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.İnşallah bu sanatımız devam edecek ve bu projelerde her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim” ifadelerini kullandı.

