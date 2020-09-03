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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı

İHA

Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları Grand Prix Develi etabı ile başladı. Kadın ve Erkek kategorilerinde ilk gün gerçekleşen yarışlara 12 ülkeden 130 sporcu katıldı.
Türkiye’de bisikletin merkezi haline gelen Kayseri Erciyes, 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, ve Velo Erciyes organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kaytur A.Ş İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Yarışları ile startı verildi.
Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya olmak üzere 12 ülkeden 130 sporcu yarışların ilk gününde Kayseri’nin Develi ilçesinden başlayıp, Tomarza ve çevresini aşarak Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'na pedal bastı. Kadın sporcular 110 kilometre, Erkekler ise 120 km’lik etapta kıyasıya mücadele etti.
Grand Prix Develi etabını kadınlarda Kolombiya’nın Colnago Kadın Bisiklet Takımından Laura Milena birinci, Rusya Kadın Bisiklet Milli Takımı’ndan Anastasiia Chursina ikinci olurken yine Rusya’nın Cogeas Mettler Kadın Bisiklet Takımı’ndan Aigul Gareeva üçüncü geldi. Erkeklerde ise, Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan birinciliği Anatolii Budiak, aynı takımdan Oleksandr Holovash ikinci, Andriy Vasylyuk ise üçüncü oldu.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Osman Tek ve Velo Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Canfedai takdim etti.
Yarışlar 4 Eylül Cuma günü Grand Prix Kapadokya yarışları kadın ve erkek kategorileri ile devam edecek. 12 uluslararası kadın ve erkek yol bisikleti, 2’si downhill, 20 dağ bisikleti olmak üzere 32 uluslararası bisiklet müsabakası 40 gün boyunca Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza ilçelerin güzergâhlarında yapılarak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerler ön palana çıkartılıyor. Dağ bisikleti ve Downhill yarışları ise Erciyes Bike Park parkurlarında gerçekleşecek.
Gerçekleşecek yarış takvimi şu şekilde;
4 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Kapadokya Erkek
4 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Kapadokya Kadın
5 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Mount Erciyes 2.200 MT Kadın
5 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Mount Erciyes 2.200 MT Erkek
6 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix World’s Best High Altitude Erkek
6 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix World’s Best High Altitude Kadın
10 13 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Mega Saray Erciyes Hotel MTB Yarışları4 Gün /4 Yarış
14 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Velo Erciyes Erkek
14 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Velo Erciyes Kadın
15 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Central Anatolia Kadın
15 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Central Anatolia Erkek
17 20 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Velo Erciyes MTB Yarışları 4 Gün /4 Yarış
20 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Erciyes Downhill
23 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Central Anatolia MTB Cup
24 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Kayseri MTB Cup
27 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Kayseri Velo Erciyes Downhill
1 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Zafer Bayramı Victory Day MTB Cup
2 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mirada Del Lago Hotel MTB Cup
3 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mt Argeus 2.200 mt MTB Cup
4 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Best High Altitude MTB Cup
811 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Marmonti Erciyes MTB yarışları 4 Gün /4 Yarış
Vatandaşlar www.cyclingerciyes.com web sayfasını ziyaret ederek, detaylı bilgi edinebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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