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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talasgücü sezonun ilk idmanını yaptı

İHA

Talasgücü sezonun ilk idmanını yaptı

BAL takımlarından Kayseri Talasgücü Belediyespor, yeni sezonun ilk idmanını yaptı.
Kayseri'nin Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden olan Talasgücü Belediyespor, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenör Halil Aslan nezaretinde ilk çalışmayı gerçekleştiren sarı lacivertli ekip, başarılı bir sezon geçirmenin planı içerisinde. Dualarla yeni sezona bismillah diyen Talasgücü Belediyespor, Türkiye 3.Ligi'ne yükselebilmenin mücadelesini verecek.
Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, "Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimize başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Umarım Kayseri'mize ve Talas'ımıza yaraşır sonuçlara imza atarlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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