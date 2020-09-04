Mustafa Kızılkan'ın acı günü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın annesi hayatını kaybetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın annesi Ruziye Kızılkan (78) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Kızılkan'ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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