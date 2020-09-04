Emre'nin otel odasında tavana asılı cesedi bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Emre E.'nin (22), kaldığı otel odasında, tavana iple asılı cansız bedeni bulundu.
Merkez Kocasinan ilçesindeki otele 2 gün önce giriş yapan Emre E.'nin uzun süre dışarı çıkmaması üzerine çalışanlar, şüphelendi. Odaya giren otel çalışanları, Emre E.'yi tavana iple asılı buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Emre E.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-09-04 15:00:10
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