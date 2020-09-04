Ömer Amaçtan, Balkan Şampiyonası’nda koşacak

Gençler Türkiye Şampiyonası 0102 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Altunizade’de bulunan Burhan Felek Spor Kompleksi içinde yer alan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde yapıldı.

400’den fazla atletin yarıştığı Gençler Türkiye Şampiyonasında TOHM Kayseri atletizm sporcularından Ömer Amaçtan, 3000 m yarışında kişisel en iyi derecesini gerçekleştirerek 8.14.47'lik derecesiyle ikinci oldu. Ömer Amaçtan, elde ettiği bu derece ile 1213 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TOHM sporcusu Ömer Amaçtan’ı ve antrenörü Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, katılacağı Balkan Şampiyonasında başarılar diledi.

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